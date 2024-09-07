Российский беспилотник ночью сбили над территорией Верховной Рады

Обломки сбитого беспилотника утром 7 сентября обнаружили у здания Верховной Рады Украины после российской ночной атаки.



В украинском парламенте отметили, что не обнаружили повреждений здания.

Обломки лежали на площади Конституции перед зданием парламента, во внутреннем дворе, а также на ступенях главного входа в Верховную Раду.



Атака дронов по Киеву была после 3:00 ночи. В прилегающих к Верховной Раде кварталах были слышны очень громкие взрывы.

Вскоре появились сообщения, что были зафиксированы падения обломков в Днепровском и Печерском районах Киева, но точная локация не указывалась. Здание Верховной Рады стоит на территории, относящейся к Печерскому району украинской столицы.