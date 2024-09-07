Російський безпілотник уночі збили над територією Верховної Ради

Уламки збитого безпілотника вранці 7 вересня виявили біля будівлі Верховної Ради України після нічної російської атаки.



В українському парламенті наголосили, що не виявили пошкоджень будівлі.

Уламки лежали на площі Конституції перед будинком парламенту, у внутрішньому дворі, а також на сходинках головного входу до Верховної Ради.



Атака дронів по Києву була після 3:00 ночі. У прилеглих до Верховної Ради кварталах чути було дуже гучні вибухи.

Незабаром з'явилися повідомлення, що зафіксовано падіння уламків у Дніпровському та Печерському районах Києва, але точна локація не вказувалася. Будівля Верховної Ради стоїть на території, що належить до Печерського району української столиці.