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Оккупированная Горловка и подконтрольная правительству Константиновка — обстреляны

07 сентября 2024, 11:44

Оккупированная Горловка и подконтрольная правительству Константиновка — обстреляны

Центр оккупированной Горловки попал под обстрел утром 7 сентября. В результате повреждены здание медцентра «Семья и здоровье» и несколько припаркованных у него автомобилей.

В оккупационной администрации «ДНР» заявили также о ранении трех человек.

Кроме этого «местная власть» предупреждает жителей о суббоеприпасах «колокольчик» в центре Горловки. Такие мины лежат на территории больничного городка. Их нельзя трогать, так как они могут взорваться.

Одновременно от обстрела пострадала подконтрольная украинскому правительству Константиновка. Трое мирных жителей города погибли и трое получили ранения вследствие артиллерийского обстрела российскими оккупантами рынка в городе. Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.

«Россияне обстреляли город из артиллерии, убили троих мужчин от 24 до 69 лет. Три человека получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь», — рассказал Филашкин.

По его словам, в городе вследствие обстрела повреждены многоэтажный жилой дом, административное здание, магазин, аптека, шесть автомобилей и три линии электропередач.

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