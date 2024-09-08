В Мирноградской громаде один человек пострадал в результате обстрелов армии РФ

За минувшие сутки, 7 сентября, российские оккупанты обстреляли Мирноградскую громаду Донецкой области. Есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской городской военной администрации.



«За минувшие сутки громада под постоянными артиллерийскими и ракетными ударами. В результате обстрела один человек ранен», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что ситуация в громаде очень тяжелая. Ежедневно россияне наносят все больше ударов по городу.



Ранее мы писали, что российские войска за 7 сентября обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак пять жителей погибли, известно о 11 пострадавших.