У Мирноградській громаді одна людина постраждала внаслідок обстрілу армії РФ

Минулої доби, 7 вересня, російські окупанти обстріляли Мирноградську громаду Донецької області. Є постраждалий. Про це повідомили у прес-службі Мирноградської міської військової адміністрації.



«Минулої доби громада під постійними артилерійськими та ракетними ударами. Внаслідок обстрілу одна людина поранена», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що ситуація у громаді дуже важка. Щодня росіяни завдають все більших ударів по місту.



Раніше ми писали, що російські війська за 7 вересня обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак п'ять мешканців загинули, відомо про 11 постраждалих.