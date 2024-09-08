Российские оккупанты за сутки 19 раз обстреляли Донетчину, разрушены жилые дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 7 сентября, атаковала три района Донецкой области. В результате атак разрушены жилые дома, повреждены предприятия и административные здания. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — написал он.



По информации Филашкина, ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Курахово повреждены многоэтажки, частные дома, промзона; в Горняке ранены 4 человека, повреждены дома на 4 улицах. В Мирнограде повреждены 5 многоэтажек и 2 админздания. В Покровске повреждено предприятие и админздание. В Гродовской ТГ разрушены 4 дома.

Краматорский район. В Лимане поврежден дом, еще один - в Редкодубе. В Катериновке Ильиновской ТГ ранены 2 человека, повреждены 2 объекта; еще 1 человек ранен в Новой Полтавке. В Константиновке 3 человека погибли и 4 ранены, повреждены многоэтажка, админздание, магазин, аптека, 6 автомобилей и 3 линии электропередач.

Бахмутский район. В Торецкой ТГ погибли 2 человека, повреждены 4 дома. В Северске поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 8 частных домов и многоэтажка.



Ранее мы писали, что российские войска за 7 сентября обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак пять жителей погибли, известно о 11 пострадавших.