Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Російські окупанти за добу 19 разів обстріляли Донеччину, зруйновано житлові будинки

08 вересня 2024, 11:21

Російські окупанти за добу 19 разів обстріляли Донеччину, зруйновано житлові будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ за минулу добу, 7 вересня, атакувала три райони Донецької області. Внаслідок атак зруйновано житлові будинки, пошкоджено підприємства та адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — написав він.

За інформацією Філашкіна, ситуація в регіоні така:

Покровський район. У Кураховому пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, промзону; у Гірнику поранено 4 людей, пошкоджено будинки на 4 вулицях. У Мирнограді пошкоджено 5 багатоповерхівок та 2 адмінбудівлі. У Покровську пошкоджено підприємство та адмінбудівлю. У Гродівській ТГ зруйновано 4 будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, ще один — у Рідкодубі. У Катеринівці Іллінівської ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 2 об'єкти; ще 1 людина поранена у Новій Полтавці. У Костянтинівці 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, крамницю, аптеку, 6 автівок і 3 лінії електропередач.

Бахмутський район. У Торецькій ТГ загинули 2 людини, пошкоджено 4 будинки. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 8 приватних будинків і багатоповерхівка.

Раніше ми писали, що російські війська за 7 вересня обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак п'ять мешканців загинули, відомо про 11 постраждалих.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
00:46
Росіяни окупували ще одне село у Покровському районі — DeepState
23:52
Головне за день: Нові докази розстрілів полонених. РФ атакувала Павлоград
22:00
На околиці Донецька під обстрілом постраждали кілька людей
20:37
«Парти героїв» у Мелітополі, комунальні проблеми у Донецьку, кадри із Соледара: дайджест з окупації ►
19:44
Ще одного мешканця окупації затримали нібито за переказ грошей «Азову»
11:58
Військові РФ намагаються захопити Вугледар та Курахове з метою розтягнути сили ЗСУ
23:05
Головне за день: Путін назвав основну мету РФ в Україні. У Покровську закривається залізниця
20:12
Донеччанам обіцяють перерахунок за неякісну воду, але не усунення проблеми
12:59
Окупанти визнали, що не розмінували ліси поблизу Сєвєродонецька
11:45
Обстріл ринку в Донецьку: кількість загиблих зросла
23:19
Головне за день: Жертви атак у Львові та Кривому Розі. Удар по ринку у Донецьку
15:25
У Костянтинівці пролунав вибух, повідомляють про сильну пожежу
14:18
Внаслідок обстрілу ринку в захопленому Донецьку загинули троє людей, є постраждалі
10:40
Російські війська знаходяться вже за 8 кілометрів від Покровська — ISW
23:08
Головне за день: Удар по університету у Полтаві. Покровськ у досяжності артилерії
18:21
У низці окупованих міст Донеччини «влада» хоче зобов`язати містян платити за воду: є нюанс
17:44
У Маріуполі вчинили замах на «главу» окупаційної міськради: він у реанімації
13:00
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:25
Головне за день: Армія РФ наближається до Покровська. Обстріли Києва, Сум та Харкова
22:40
«ДНР» заявила про поранення мешканця селища під Донецьком
усі новини
13:33
У селищі Краматорського району під час обстрілу загинули троє жінок та поранені 2 чоловіків
12:59
РФ застосувала проти України понад 800 авіабомб і майже 300 дронів за тиждень — Зеленський
11:59
Росіяни вдарили по Гірнику з артилерії: є постраждалі
11:21
Російські окупанти за добу 19 разів обстріляли Донеччину, зруйновано житлові будинки
10:52
У Мирноградській громаді одна людина постраждала внаслідок обстрілу армії РФ
09:47
РФ вдарила по Україні ракетами та дронами: відомо, як відпрацювала ППО
09:14
Удари по Донеччині: росіяни вбили п`ять людей і поранили 11 за добу
00:46
Росіяни окупували ще одне село у Покровському районі — DeepState
23:46
Війська РФ вдарили по Миколаївці на Донеччині: зруйновано готель
17:30
У Костянтинівці залишилося 25 тисяч людей — евакуація триває ►
16:45
У Кураховому російські снаряди пошкодили пожежну частину
14:50
Евакуація з Гірника на Донеччині: російські дрони безперервно загрожують місцевим жителям
13:30
Російський безпілотник уночі збили над територією Верховної Ради
12:06
Що відбувається на фронті: гостро на Курахівському та Покровському напрямках
11:44
Окупована Горлівка та підконтрольна уряду Костянтинівка – обстріляні
10:49
Російські снаряди розбили та пошкодили 29 житлових будинків у Донецькій області
09:16
У Воронезькій області горить російський склад боєприпасів
08:26
У Донецькій області під вогнем РФ за добу загинули 3 особи
23:52
Головне за день: Нові докази розстрілів полонених. РФ атакувала Павлоград
23:00
Зеленський про гарантії безпеки для України: Вони не мають бути схожими на «Мінськ»
усі новини
ВІДЕО
Росія продовжує атакувати Україну. Фото: Володимир Зеленський РФ застосувала проти України понад 800 авіабомб і майже 300 дронів за тиждень — Зеленський
08 вересня, 12:59
У Костянтинівці залишилося 25 тисяч людей — евакуація триває ► У Костянтинівці залишилося 25 тисяч людей — евакуація триває ►
07 вересня, 17:30
У Воронезькій області горить російський склад боєприпасів У Воронезькій області горить російський склад боєприпасів
07 вересня, 09:16
Полонені українські військові перед розстрілом. Фото: CNN Росіяни систематично розстрілюють українських військовополонених: кількість страт зросла – CNN
06 вересня, 16:17
Бої у селищі Нью-Йорк. Фото: кадр із відео «Азов» перекинули під Торецьк: бригада повернула частину Нью-Йорка під контроль України
06 вересня, 09:58
ССО ліквідували техніку росіян. Фото: скриншот Військовослужбовці ССО знищили на фронті САУ російських окупантів
06 вересня, 09:52

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір