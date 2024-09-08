Російські окупанти за добу 19 разів обстріляли Донеччину, зруйновано житлові будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ за минулу добу, 7 вересня, атакувала три райони Донецької області. Внаслідок атак зруйновано житлові будинки, пошкоджено підприємства та адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — написав він.



За інформацією Філашкіна, ситуація в регіоні така:



Покровський район. У Кураховому пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, промзону; у Гірнику поранено 4 людей, пошкоджено будинки на 4 вулицях. У Мирнограді пошкоджено 5 багатоповерхівок та 2 адмінбудівлі. У Покровську пошкоджено підприємство та адмінбудівлю. У Гродівській ТГ зруйновано 4 будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, ще один — у Рідкодубі. У Катеринівці Іллінівської ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 2 об'єкти; ще 1 людина поранена у Новій Полтавці. У Костянтинівці 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, крамницю, аптеку, 6 автівок і 3 лінії електропередач.

Бахмутський район. У Торецькій ТГ загинули 2 людини, пошкоджено 4 будинки. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 8 приватних будинків і багатоповерхівка.



Раніше ми писали, що російські війська за 7 вересня обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак п'ять мешканців загинули, відомо про 11 постраждалих.