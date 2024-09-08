Россияне ударили по Горняку из артиллерии: есть пострадавшие

Россияне атаковали Кураховскую громаду. Фото: Роман Падун

Города Кураховской громады 7 сентября попали под российский обстрел. В частности, Горняк и Курахово. Известно о 4 пострадавших в городе Горняк. Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.



«Вечером состоялся обстрел Горняка из ствольной артиллерии. В результате атаки четверо людей получили ранения», — отметил он.



Также произошло возгорание жилых домов, хозяйственных построек. Повреждены многоэтажки, частный жилой фонд и здание Горняцкой больницы.

Кроме того, 7 сентября в полдень состоялся комбинированный обстрел города Курахово из РСЗО «Ураган» и из ствольной артиллерии. В зоне поражения частный сектор, промышленная зона, многоэтажная застройка, магазины. Повреждены дома частного сектора, произошло возгорание придомовых территорий.



По словам Падуна, ближе к полуночи россияне снова атаковали Курахово из ствольной артиллерии. В зоне поражения частный сектор и центр города, произошло возгорание торговых павильонов.





В течение суток состоялся обстрел окрестностей населенных пунктов Успеновского старостинского округа. Обстрелы ведутся различными типами вооружения.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за 7 сентября атаковала три района Донецкой области. В результате атак разрушены жилые дома, повреждены предприятия и административные здания.