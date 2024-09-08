Росіяни вдарили по Гірнику з артилерії: є постраждалі

Росіяни атакували Курахівську громаду. Фото: Роман Падун

Міста Курахівської громади 7 вересня потрапили під російський обстріл. Зокрема, Гірник та Курахове. Відомо про 4 постраждалих у місті Гірник. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



«Ввечері відбувся обстріл Гірника зі ствольної артилерії. В результаті атаки четверо людей отримали поранення», — зазначив він.



Також сталося займання житлових будинків, господарських будівель. Пошкоджено багатоповерхівку, приватний житловий фонд та будівлю Гірницької лікарні.

Крім того, 7 вересня опівдні відбувся комбінований обстріл міста Курахове з РСЗВ «Ураган» та зі ствольної артилерії. У зоні ураження приватний сектор, промислова зона, багатоповерхова забудова, магазини. Пошкоджено будинки приватного сектора, сталося загоряння прибудинкових територій.



За словами Падуна, ближче до опівночі росіяни знову атакували Курахове зі ствольної артилерії. У зоні ураження приватний сектор та центр міста, сталося займання торгових павільйонів.





Протягом доби відбувся обстріл околиць населених пунктів Успенівського старостинського округу. Обстріл ведеться різними типами озброєння.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за 7 вересня атакувала три райони Донецької області. Внаслідок атак зруйновано житлові будинки, пошкоджено підприємства та адміністративні будівлі.