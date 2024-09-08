В Латвии упал российский беспилотник, ведется расследование

На востоке Латвии в субботу, 7 сентября, разбился российский военный беспилотник. Это произошло в Резекненском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Латвии.



По предварительной информации, российский дрон влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.



«Эта ситуация является подтверждением того, что мы должны продолжить начатую работу по укреплению восточной границы Латвии, в том числе по развитию возможностей противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые позволяют нам ограничить работу беспилотников различного назначения», — заявил министр обороны Андрис Спрудс.



Инцидент прокомментировал президент Эдгар Ринкевичс, уточняя, что сейчас ведется расследование.



«Вчера в восточной части Латвии потерпел крушение российский военный беспилотник. Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками. Количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет, и мы должны решать их коллективно», — написал он в своей соцсети.



Как отмечается, это первый случай, когда российский военный дрон нарушил воздушное пространство Латвии.



Ранее мы писали, что обломки сбитого беспилотника утром 7 сентября обнаружили у здания Верховной Рады Украины после российской ночной атаки.