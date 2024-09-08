У Латвії впав російський безпілотник, триває розслідування

На сході Латвії у суботу, 7 вересня, розбився російський військовий безпілотник. Це сталося у Резекненському районі. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Латвії.



За попередньою інформацією, російський дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.



«Ця ситуація є підтвердженням того, що ми маємо продовжити розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, у тому числі щодо розвитку можливостей протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, які дозволяють нам обмежити роботу безпілотників різного призначення», — заявив міністр оборони Андріс Спрудс.



Інцидент прокоментував президент Едгар Рінкевичс, уточнюючи, що зараз триває розслідування.



«Вчора у східній частині Латвії зазнав аварії російський військовий безпілотник. Ми перебуваємо у тісному контакті з нашими союзниками. Кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає, і ми маємо вирішувати їх колективно», — написав він у своїй соцмережі.



Це перший випадок, коли російський військовий дрон порушив повітряний простір Латвії.



Раніше ми писали, що уламки збитого безпілотника вранці 7 вересня виявили біля будівлі Верховної Ради після російської нічної атаки.