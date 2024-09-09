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Ночью россияне сбросили на Харьков авиабомбу

09 сентября 2024, 08:40

Ночью россияне сбросили на Харьков авиабомбу

Управляемая авиабомба, запущенная россиянами в ночь на понедельник, 9 сентября, по Харькову, упала в Киевском районе города и повредила дома. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«В результате попадания УАБ по Харькову повреждены частные жилые дома. Произошло возгорание гаража и растительности вокруг места удара. По предварительной информации, жертв нет», — написал Терехов.

 Он добавил, что сейчас профильные службы продолжают обследовать место происшествия.

Напомним, в последнюю неделю августа Харьков стал украинским городом, по которому Россия нанесла наибольшее число ударов. Так, 31 августа погибли 7 харьковчан. Ранения получили 77 человек, из них 18 детей.

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