Ночью россияне сбросили на Харьков авиабомбу

Управляемая авиабомба, запущенная россиянами в ночь на понедельник, 9 сентября, по Харькову, упала в Киевском районе города и повредила дома. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«В результате попадания УАБ по Харькову повреждены частные жилые дома. Произошло возгорание гаража и растительности вокруг места удара. По предварительной информации, жертв нет», — написал Терехов.

Он добавил, что сейчас профильные службы продолжают обследовать место происшествия.

Напомним, в последнюю неделю августа Харьков стал украинским городом, по которому Россия нанесла наибольшее число ударов. Так, 31 августа погибли 7 харьковчан. Ранения получили 77 человек, из них 18 детей.