Вночі росіяни скинули на Харків авіабомбу

Керована авіабомба, запущена росіянами в ніч проти понеділка, 9 вересня, у Харкові, впала в Київському районі міста і пошкодила будинки. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Внаслідок влучення КАБ по Харкову пошкоджено приватні житлові будинки. Відбулося загоряння гаража та рослинності навколо місця удару. За попередньою інформацією, жертв немає», — написав Терехов.

Він додав, що наразі профільні служби продовжують обстежувати місце події.

Нагадаємо, в останній тиждень серпня Харків став українським містом, по якому Росія завдала найбільшої кількості ударів. Так, 31 серпня загинуло 7 харків'ян. Поранення отримали 77 осіб, із них 18 дітей.