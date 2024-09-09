Луганский пограничный отряд «Помста» за неделю уничтожил 30 российских оккупантов и 28 БПЛА

Пограничники Луганского отряда «Помста» ежедневно уничтожают российских оккупантов. В частности, за неделю военнослужащие ликвидировали 30 россиян и огромное количество военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«С 2.09 по 8.09 ликвидировано 30 оккупантов, ранено — 44, нанесено огневое воздействие — 1352», — говорится в сообщении.



Кроме того, пограничники уничтожили одну пушку, один боевой бронированный автомобиль, 28 БПЛА, 18 транспортных средств и 9 складов боекомплекта.



Ранее мы писали, что с 1 по 8 сентября российская армия атаковала территорию Украину с помощью более 800 авиационных бомб, почти 300 БПЛА и более 60 ракет.