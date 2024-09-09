Луганський прикордонний загін «Помста» за тиждень знищив 30 російських окупантів та 28 БПЛА

Прикордонники Луганського загону «Помста» щодня знищують російських окупантів. Зокрема, за тиждень військовослужбовці ліквідували 30 росіян та величезну кількість військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



«З 2.09 по 8.09 ліквідовано 30 окупантів, поранено — 44, завдано вогневого впливу — 1352», — йдеться в повідомленні.



Крім того, прикордонники знищили одну гармату, один бойовий броньований автомобіль, 28 БПЛА, 18 транспортних засобів та 9 складів боєкомплекту.



Раніше ми писали, що з 1 по 8 вересня російська армія атакувала територію України за допомогою понад 800 авіаційних бомб, майже 300 БПЛА та понад 60 ракет.