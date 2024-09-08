РФ применила против Украины более 800 авиабомб и 300 дронов за неделю — Зеленский

Россия продолжает атаковать Украину. Фото: Владимир Зеленский

С 1 по 8 сентября российская армия атаковала территорию Украину с помощью более 800 авиационных бомб, почти 300 БПЛА и более 60 ракет. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.



«Только за одну неделю Россия применила против наших людей более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 «шахедов», более 60 ракет различных типов», — написал он.



Зеленский напомнил, что российский террор останавливается только одним способом: ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по их логистике.



«Каждый день мы работаем ради более сильных решений в поддержку нашей защиты — ради соответствующих дальнобойных решений. Об этом я говорил с партнерами и на заседании «Рамштайн». Спасибо всем странам, которые поддержали нас соответствующими пакетами помощи», — поблагодарил глава государства.



Ранее мы писали, что российская армия 8 сентября ударила по территории Украины с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 16 российских целей.