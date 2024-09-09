ВСУ передали ручные гранаты украинского производства

В Силах обороны появилась ручная граната. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в войсках оборонительную осколочную гранату — аналог советской Ф-1. Об этом сообщили в пресс-службе.



«Боеприпас украинского производства соответствует характеристикам средств ближнего боя современного образца. Ранее у нас не было производства такого типа гранат», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что ручная оборонительная осколочная граната предназначена для поражения открыто расположенной живой силы противника. Вследствие мощного действия применять ее необходимо только из укрытия.

Также Министерство обороны Украины кодифицировало и приняло на вооружение ручную наступательную гранату дистанционного действия, аналог советской РГД-5. Ее серийное производство уже налажено украинским производителем.



Ранее мы писали, что Министерство обороны Украины допустило к поставке в ВСУ отечественный бронетранспортер «Хорунжий», который является результатом глубокой модернизации советского БТР-60.