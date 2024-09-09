Силам оборони передали ручні гранати українського виробництва

У ЗСУ з'явилася ручна граната. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах оборонну уламкову гранату — аналог радянської Ф-1. Про це повідомили у пресслужбі.



«Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Раніше ми не мали виробництва такого типу гранат», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що ручна оборонна уламкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття.

Також Міністерство оборони України кодифікувало та прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджено українським виробником.



Раніше ми писали, що Міністерство оборони України допустило до постачання до ЗСУ вітчизняного бронетранспортера «Хорунжий», який є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60.