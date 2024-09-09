В Украинске российские оккупанты убили 11 местных жителей, которые прятались от обстрелов

В Украинске Донецкой области российские военные убили 11 местных жителей. Об этом сообщил волонтер Сергей Наконечный на своей странице в Facebook. За город ведутся активные бои, и туда периодически заходят диверсионно-разведывательные группы оккупанта.



«В моем родном Украинске россияне совершили ужасное преступление. Несколько дней назад в дом, где я провел все детство, зашла вражеская ДРГ. В соседнем подвале на тот момент скрывались 22 человека — мои соседи и знакомые. Пока неизвестно достоверно что именно произошло и каким именно образом, но 11 из них россияне убили…», — написал Наконечный.



Он отметил, что волонтеры пытались убедить этих людей уехать, но они остались.



«Я знаю этих людей, и они не "ждуны" или какие-то там "русскомирцы". Это просто напуганные гражданские, которые не знали что будет дальше и надеялись, что все будет хорошо», — указал волонтер.



По его данным, российская ДРГ была ликвидирована.



«К сожалению, абсолютно такие же истории были в Бахмуте, Соледаре, Лимане, Святогорске и многих других городах и селах. И если не остановим врага, таких историй будет еще больше…», — резюмировал он.



Наконечный опубликовал видео, снятое волонтером, который утверждает, что лично уговаривал людей выехать несколько дней назад.