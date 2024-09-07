Эвакуация из Горняка на Донетчине: российские дроны беспрерывно угрожают местным жителям

В Горняке Донецкой области полицейские эвакуировали детей под прицелом российских дронов. Как рассказал офицер Горняцкой громады Константин Туницкий, ежедневно эта территория подвергается обстрелам со стороны оккупантов.



Сами местные жители говорят, что помимо нависающей опасности, там просто невозможно жить — нет ни связи, ни электричества.



Экипаж полиции вывез с линии фронта две семьи: четырехлетнюю Виолетту с мамой и многодетную семью, в которой воспитываются 5 детей: четверо девочек и двухлетний мальчик.



Во время собрания над эвакуационными авто завис российский дрон, который мог нанести удар. Это привычная ситуация для Горняцкого района и других прифронтовых территорий Донецкой области. Полицейские быстро посадили людей в бронекапсулы и покинули опасную локацию. С собой семья забрала домашних любимцев — щенков.