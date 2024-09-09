В Українську російські окупанти вбили 11 місцевих жителів, які ховалися від обстрілів

В Українську Донецькій області російські військові вбили 11 місцевих жителів. Про це повідомив волонтер Сергій Наконечний на своїй сторінці у Facebook. За місто ведуться активні бої і туди періодично заходять диверсійно-розвідувальні групи окупанта.



«У моєму рідному Українську росіяни скоїли жахливий злочин. Декілька днів тому до будинку, де я провів все дитинство, зайшла ворожа ДРГ. У сусідньому підвалі на той момент переховувалися 22 особи — мої сусіди та знайомі. Поки невідомо вірогідно, що саме сталося і яким чином, але 11 з них росіяни вбили…», — написав Наконечний.



Він зазначив, що волонтери намагалися переконати цих людей виїхати, але вони лишилися.



«Я знаю цих людей, і вони не „ждуни” чи якісь там „руськомірці”. Це просто налякані громадянські, які не знали, що буде далі, і сподівалися, що все буде добре», — зазначив волонтер.



За його даними, російську ДРГ було ліквідовано.



«На жаль, абсолютно такі ж історії були у Бахмуті, Соледарі, Лимані, Святогірську та багатьох інших містах та селах. І якщо не зупинимо ворога, таких історій буде ще більше…», — резюмував він.



Наконечний опублікував відео, зняте волонтером, який стверджує, що особисто вмовляв людей виїхати кілька днів тому.