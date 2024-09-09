Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

В Українську російські окупанти вбили 11 місцевих жителів, які ховалися від обстрілів

09 вересня 2024, 19:14

В Українську російські окупанти вбили 11 місцевих жителів, які ховалися від обстрілів

В Українську Донецькій області російські військові вбили 11 місцевих жителів. Про це повідомив волонтер Сергій Наконечний на своїй сторінці у Facebook. За місто ведуться активні бої і туди періодично заходять диверсійно-розвідувальні групи окупанта.

 «У моєму рідному Українську росіяни скоїли жахливий злочин. Декілька днів тому до будинку, де я провів все дитинство, зайшла ворожа ДРГ. У сусідньому підвалі на той момент переховувалися 22 особи — мої сусіди та знайомі. Поки невідомо вірогідно, що саме сталося і яким чином, але 11 з них росіяни вбили…», — написав Наконечний.

Він зазначив, що волонтери намагалися переконати цих людей виїхати, але вони лишилися.

«Я знаю цих людей, і вони не „ждуни” чи якісь там „руськомірці”. Це просто налякані громадянські, які не знали, що буде далі, і сподівалися, що все буде добре», — зазначив волонтер.

За його даними, російську ДРГ було ліквідовано.

 «На жаль, абсолютно такі ж історії були у Бахмуті, Соледарі, Лимані, Святогірську та багатьох інших містах та селах. І якщо не зупинимо ворога, таких історій буде ще більше…», — резюмував він.

Наконечний опублікував відео, зняте волонтером, який стверджує, що особисто вмовляв людей виїхати кілька днів тому.

ТЕГИ

Місця
Українськ
Інше
Війна ДРГ вбивство цивільного

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:12
Росія різко зменшила темпи наступу під Покровськом
11:40
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:20
Населені пункти Донецької області 17 разів зазнали російських обстрілів за добу
08:23
Російські війська захопили ще одне село на Донеччині
22:00
Головне за день: Удар по Миколаївці. Освіта для дітей-переселенців
16:59
На окупованій Луганській області загарбники шукають винних у пожежах
00:46
Росіяни окупували ще одне село у Покровському районі — DeepState
23:52
Головне за день: Нові докази розстрілів полонених. РФ атакувала Павлоград
22:00
На околиці Донецька під обстрілом постраждали кілька людей
20:37
«Парти героїв» у Мелітополі, комунальні проблеми у Донецьку, кадри із Соледара: дайджест з окупації ►
19:44
Ще одного мешканця окупації затримали нібито за переказ грошей «Азову»
11:58
Військові РФ намагаються захопити Вугледар та Курахове з метою розтягнути сили ЗСУ
23:05
Головне за день: Путін назвав основну мету РФ в Україні. У Покровську закривається залізниця
20:12
Донеччанам обіцяють перерахунок за неякісну воду, але не усунення проблеми
12:59
Окупанти визнали, що не розмінували ліси поблизу Сєвєродонецька
11:45
Обстріл ринку в Донецьку: кількість загиблих зросла
23:19
Головне за день: Жертви атак у Львові та Кривому Розі. Удар по ринку у Донецьку
15:25
У Костянтинівці пролунав вибух, повідомляють про сильну пожежу
14:18
Внаслідок обстрілу ринку в захопленому Донецьку загинули троє людей, є постраждалі
10:40
Російські війська знаходяться вже за 8 кілометрів від Покровська — ISW
усі новини
19:58
Евакуація із Покровського району: рятувальники розповіли про свою роботу
19:14
В Українську російські окупанти вбили 11 місцевих жителів, які ховалися від обстрілів
18:00
За день на Донеччині від обстрілів РФ загинули двоє людей
17:20
Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги для України
17:07
Поранені пройшли 10 км: поліцейські під обстрілами росіян врятували мешканців Мирнограду та Гродівки на Донеччині
16:58
The Economist повідомив про великі втрати ЗСУ у Донецькій області
15:59
У «Дії» тепер можна зареєструвати шлюб у режимі онлайн
15:48
Удар по Кураховому з РСЗВ та артилерії: рятувальники ліквідували велику пожежу
15:42
Рятувальники загасили масштабну пожежу у «Святих горах» на Донеччині: горіли 6000 га лісу
15:23
Силам оборони передали ручні гранати українського виробництва
14:59
Луганський прикордонний загін «Помста» за тиждень знищив 30 російських окупантів та 28 БПЛА
14:55
Бійці Нацгвардії знищили російський ЗРК «Тор»
14:41
З прифронтового Покровська перевезуть пам'ятники Тарасу Шевченку та Миколі Леонтовичу
13:44
В Донецькій області жителям двох громад не доставлятимуть квитанції за газ. Що потрібно знати
13:29
На Донеччині через російський обстріл знеструмилася шахта: під землею опинилися десятки гірників
13:12
Росія різко зменшила темпи наступу під Покровськом
12:59
Ми робимо все можливе, щоб не втратити Покровськ — Сирський
11:58
Окупанти вбили дитину та поранили 3 дорослих у Нікополі
11:52
Канцлер Німеччини готує власний мирний план щодо України
11:40
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
усі новини
ВІДЕО
Порятунок жителів Мирнограду та Гродівки. Фото: кадр із відео Поранені пройшли 10 км: поліцейські під обстрілами росіян врятували мешканців Мирнограду та Гродівки на Донеччині
09 вересня, 17:07
Пожежники загасили пожежу у місті Курахове. Фото: ДСНС Удар по Кураховому з РСЗВ та артилерії: рятувальники ліквідували велику пожежу
09 вересня, 15:48
Пам'ятник Миколі Леонтовичу у Покровську перевезуть до Вінниці. Фото: Суспільне Донбас З прифронтового Покровська перевезуть пам'ятники Тарасу Шевченку та Миколі Леонтовичу
09 вересня, 14:41
Росія продовжує атакувати Україну. Фото: Володимир Зеленський РФ застосувала проти України понад 800 авіабомб і майже 300 дронів за тиждень — Зеленський
08 вересня, 12:59
У Костянтинівці залишилося 25 тисяч людей — евакуація триває ► У Костянтинівці залишилося 25 тисяч людей — евакуація триває ►
07 вересня, 17:30
У Воронезькій області горить російський склад боєприпасів У Воронезькій області горить російський склад боєприпасів
07 вересня, 09:16
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір