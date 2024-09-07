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В Константиновке осталось 25 тысяч человек — эвакуация продолжается ►

07 сентября 2024, 17:30

В Константиновке осталось 25 тысяч человек — эвакуация продолжается ►

В Константиновке осталось 25 тысяч человек — эвакуация продолжается

Виктория с маленькой Анастасией эвакуируется из Константиновки. Женщина говорит, что жить в городе с малышкой стало очень сложно: постоянные обстрелы, комендантский час, который длится большую часть суток. Все это вынудило семью собрать вещи и покинуть свой дом.

Женщина с дочерью воспользовались помощью местных властей. Куда поедут, пока не знают. Возле эвакуационного автобуса, который вывезет их из Константиновки, собираются другие местные жители. Представители ГСЧС проверяют списки. Женщины с детьми, мужчины, пожилые люди — каждый взял с собой самое необходимое — несколько сумок, игрушки для детей и домашних животных.

С этим небольшим багажом люди теперь начнут другую жизнь на новом месте. Но большинство из них надеется, что это временно и после того, как закончится война, они вернутся. Эвакуационный автобус заполнен примерно наполовину. Возможно, это связано с тем, что детей с родителями вывозят из Константиновки ежедневно. С конца августа здесь проводится принудительная эвакуация.

«Сейчас идет эвакуация в Закарпатье, в Мукачево едет поезд. Мы их вывозим отсюда в более безопасное место, где пересаживаем и везем на поезда в места временного пребывания», — рассказал глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

В Константиновской громаде до полномасштабного вторжения проживало до 70 тысяч людей. Сейчас в громаде остается около 27 тысяч людей. В городе — до 25 тысяч.

Под звуки воздушной тревоги эвакуируется и Елена с двумя маленькими детьми. Скоро в семье появится третий ребенок. Рисковать их жизнями взрослые не хотят. Поэтому выезжают из Константиновки самостоятельно, без помощи волонтеров или местных властей. Едут в центр Украины. 

Уехать из Константиновки на поезде уже невозможно. Железнодорожный вокзал разрушен. Когда-то он принимал более десяти поездов дальнего сообщения, но в ночь на 25 февраля 2024 года российские войска ударили по вокзалу авиабомбой. От него остались лишь руины. 

От Константиновки до Часов Яра, который российская армия пытается захватить уже многие месяцы, — не более 15 километров. До Торецка, где ситуация резко обострилась в середине лета — не более 20. Поэтому обстрелы в Константиновке — постоянные. Россия применяет артиллерию, выпускает по городу авиационные ракеты и запускает авиабомбы. Ежедневно тут гибнут люди и фиксируются разрушения критической и жилой инфраструктуры.

«Больше разрушены частные дома, где-то, наверное, на 30-40%. Также есть разрушения и многоэтажек», — рассказал Горбунов.  

Пока интенсивность обстрелов высокая, многоэтажные дома, по словам главы администрации, ремонтировать невозможно. Поэтому тем людям, которые решили остаться в городе на зиму, помогают строительными материалами. 

В отличие от других населенных пунктов, которые находятся на линии фронта, в Константиновке пока еще есть электричество, вода и работают все коммунальные предприятия. Это и подкупает местных. Некоторые, например, готовы жить даже в таких полуразрушенных домах. Многие надеются переждать войну и верят, что Силы обороны Украины не позволят российской армии подойти ближе к Константиновке. Хотя даже если фронт на этом направлении будет статичным, это не означает, что  оккупационные войска перестанут засыпать город артиллерией и сбрасывать на Константиновку авиабомбы.   

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