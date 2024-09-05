Эвакуация из Покровска: что изменится в ближайшее время

Эвакуация из Покровска и громад вокруг в Донецкой области продолжается: графики и точки посадки постоянно обновляются, чтобы минимизировать риски. Об этом сообщили в «Укрзализныце».



Бесплатные эвакуационные рейсы для жителей прифронтовых районов Донетчины отправляются ежедневно. Сбор людей происходит в определенных безопасных точках — все детали обсуждаются по телефонам соответствующих горячих линий. А места посадки на железнодорожный транспорт будут отныне варьироваться для выполнения протоколов безопасности. В частности 5 сентября эвакуационный рейс отправится из Павлограда.



Ежедневный регулярный рейс из Львова и Киева в Покровск будет курсировать до 11 сентября включительно, чтобы обеспечить перевозку пассажиров, которые уже приобрели билеты. При этом, продажи открыты до 6 сентября включительно из Львова и Киева и до 7 сентября включительно из Покровска. Билеты можно найти во всех официальных каналах продаж «Укрзализныци».



В дальнейшем, пока ситуация с безопасностью не улучшится, будут доступны только эвакуационные рейсы с соответствующей регистрацией.



Пригородные рейсы в регионе также пока продолжают курсирование, но решение об их назначении будут приниматься на ежедневной основе в зависимости от оперативной ситуации, все объявления будут делаться по месту на станциях отправления.



Тем временем в Кропивницкий из Покровска 5 сентября приехал 161 пассажир: 34 ребенка в возрасте от года, 14 маломобильных пассажиров и 17 любимцев.



Почти одновременно с ним в Мукачево прибыл эвакуационный рейс из Краматорска, который доставил в безопасность 64 пассажиров, из них 35 детей и 3 маломобильных пассажира. Две женщины — беременны.

Жители Покровска и громады могут обратиться за помощью в эвакуации и проезда к поездам. Действуют такие службы: