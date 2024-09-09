Эвакуация из Покровского района: спасатели рассказали о своей работе

Эвакуация из Покровского района продолжается. Все государственные службы задействованы — они совместно с волонтерами помогают людям покинуть опасный район.



Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям также занимаются эвакуацией.



«Помогли 305 людям, из них — 49 детей и 43 маломобильных», — сообщает пресс-служба ГСЧС.



Служба призывает жителей Донецкой области эвакуироваться с опасных территорий.



Как сообщалось, 5 сентября были отменены эвакуационные поезда из Покровска из-за осложнения ситуации с безопасностью. По данным СМИ на тот момент, в Покровске еще оставались 26 тысяч гражданских, среди них более тысячи детей.



За день до того из-за ситуации с безопасностью было принято решение о принудительной эвакуации детей еще из 30 сел Покровского и Краматорского районов Донецкой области.