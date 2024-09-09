Евакуація із Покровського району: рятувальники розповіли про свою роботу

Евакуація із Покровського району триває. Усі державні служби залучені — вони разом із волонтерами допомагають людям залишити небезпечний район.



Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій також займаються евакуацією.



«Допомогли 305 людям, з них — 49 дітей та 43 маломобільні», — повідомляє пресслужба ДСНС.



Служба закликає донеччан евакуюватися з небезпечних територій.



Як повідомлялося, 5 вересня було скасовано евакуаційні поїзди з Покровська через ускладнення ситуації з безпекою. За даними ЗМІ на той момент, у Покровську ще залишалося 26 тисяч цивільних, серед них понад тисячу дітей.



За день до того через ситуацію з безпекою було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей ще із 30 сіл Покровського та Краматорського районів Донецької області.