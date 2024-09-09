Группировка «ДНР» заключила в колонию на 29 лет украинского военнопленного

Так называемый «Верховный суд ДНР», подконтрольный РФ, незаконно осудил 29-летнего командира десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергея Таранюка. Его отправили в колонию на 29 лет.



Его обвинили в убийстве мирных жителей Донецкой области и жестоком обращении с ними.



Утверждается, что в марте 2022 года Таранюк якобы отдал преступный приказ подчиненным военнослужащим о расстреле мирного жителя, шедшего по улице Новосибирской в Мариуполе. За город тогда велись актины бои. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.



Также утверждается, что в апреле 2022 года военнослужащие, выполняя приказ Таранюка, якобы расстреляли из автоматов двух мужчин.