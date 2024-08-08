В Луганске мужчину отправили в колонию на 8 лет якобы за поддержку «Азова»

В российских силовых ведомствах заявили об осуждении ранее задержанного мужчины, который якобы пересылал в 2023 году деньги на счет украинского полка ВСУ «Азов».



Следственный комитет РФ утверждает, что в оккупированном Луганске гражданин Украины «в период с февраля по ноябрь 2023 года осуществил не менее восьми переводов денежных средств с использованием мобильной платформы участникам этой организации».



Приговором оккупационного «суда» мужчину отправили в исправительную колонию строго режима на 8 лет и 6 месяцев.

Для того чтобы задерживать украинцев в оккупации и на территории РФ, а потом устраивать псевдосуды, Россия находит самые разнообразные поводы. Один из таких — обвинения в поддержке ВСУ.