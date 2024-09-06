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Еще одного жителя оккупации задержали якобы за перевод денег «Азову»

06 сентября 2024, 19:44

Еще одного жителя оккупации задержали якобы за перевод денег «Азову»

На оккупированной территории Луганской области группировка «ЛНР» в очередной раз задержала местного жителя, обвинив его в «терроризме». 

В Беловодском районе задержан мужчина, который, по утверждению боевиков, делал денежные переводы полку украинскому «Азов». В России и на оккупированных территориях подобные действия называют преступлением, а организацию «Азов» — террористической. 

Мужчину, вероятно, заключат под стражу.

Для того чтобы задерживать украинцев в оккупации и на территории РФ, а потом устраивать псевдосуды, Россия находит самые разнообразные поводы. Один из таких — обвинения в поддержке ВСУ.

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Азов ЛНР

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