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Угруповання «ДНР» заточило в колонію на 29 років українського військовополоненого

09 вересня 2024, 20:50

Угруповання «ДНР» заточило в колонію на 29 років українського військовополоненого

Угруповання «ДНР» заточило в колонію на 29 років українського військовополоненого

Так званий «Верховний суд ДНР», підконтрольний РФ, незаконно засудив 29-річного командира десантно-штурмової роти 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергія Таранюка. Його відправили до колонії на 29 років.

Його звинуватили у вбивстві мирних жителів Донецької області та жорстокому поводженні з ними.

Стверджується, що у березні 2022 року Таранюк нібито віддав злочинний наказ підлеглим військовослужбовцям про розстріл мирного жителя, що йшов вулицею Новосибірською у Маріуполі. За місто тоді вели актини бої. Внаслідок отриманих поранень чоловік помер на місці.

 Також стверджується, що у квітні 2022 року військовослужбовці, виконуючи наказ Таранюка, нібито розстріляли з автоматів двох чоловіків.

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Військовополонені
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