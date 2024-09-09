Угруповання «ДНР» заточило в колонію на 29 років українського військовополоненого

Так званий «Верховний суд ДНР», підконтрольний РФ, незаконно засудив 29-річного командира десантно-штурмової роти 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергія Таранюка. Його відправили до колонії на 29 років.



Його звинуватили у вбивстві мирних жителів Донецької області та жорстокому поводженні з ними.



Стверджується, що у березні 2022 року Таранюк нібито віддав злочинний наказ підлеглим військовослужбовцям про розстріл мирного жителя, що йшов вулицею Новосибірською у Маріуполі. За місто тоді вели актини бої. Внаслідок отриманих поранень чоловік помер на місці.



Також стверджується, що у квітні 2022 року військовослужбовці, виконуючи наказ Таранюка, нібито розстріляли з автоматів двох чоловіків.