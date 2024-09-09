Украинские военнослужащие восстанавливают позиции на направлениях в Донецкой области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



Такое заявление он сделал по результатам доклада главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского на заседании Ставки верховного главнокомандующего 9 сентября.



«Был сегодня подробный сугубо военный доклад главкома Сырского прежде всего по донецким направлениям. Благодарю все наши подразделения на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и действительно устойчиво отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Это важно. Не менее важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховское — именно там российская армия должна потерять как можно больше боеспособности», — сказал Зеленский в своем видеообращении.

Украинские войска, дислоцированные в Донецкой области, несут большие потери на фоне продвижения российских сил. Об этом пишет британское издание The Economist.



Российская армия за последнюю неделю захватила в несколько раз меньше территории в районе Покровска Донецкой области, следует из данных аналитиков и российского Минобороны.