ЗСУ відновлюють позиції на Донеччині — Зеленський

Українські військовослужбовці відновлюють позиції на напрямках Донецької області, повідомив президент України Володимир Зеленський.



Таку заяву він зробив за результатами доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 9 вересня.



«Була сьогодні докладна суто військова доповідь головкому Сирського насамперед у донецьких напрямках. Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань і справді стійко відображають російські штурми та відновлюють наші позиції. Це важливо. Не менш важливо знищувати якнайбільше сил окупанта. Покровський напрямок, Курахівський — саме там російська армія має втратити якнайбільше боєздатності», — сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

Українські війська, дислоковані на Донеччині, зазнають великих втрат на тлі просування російських сил. Про це пише британське видання The Economist.



Російська армія за останній тиждень захопила в кілька разів менше території в районі Покровська Донецької області, випливає з даних аналітиків та російського Міноборони.