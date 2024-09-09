«ДНР»: Подросток ранен в оккупированной Горловке из-за атаки дрона

В группировке «ДНР» заявили о ранении двух человек на оккупированной территории.



В Никитовском районе Горловки при атаке БПЛА-камикадзе ранен 15-летний подросток.



Из Новогродовки Красноармейского района эвакуирован раненый мужчина. При каких именно обстоятельствах пострадал, не сообщается.



В Горловке повреждены восемь жилых домостроений в Никитовском и Центрально-Городском районах, объект инфраструктуры (ЛЭП). Также в результате атаки БПЛА-камикадзе уничтожен легковой автомобиль.