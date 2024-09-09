«ДНР»: Підлітка поранено в окупованій Горлівці через атаку дрона

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення двох людей на окупованій території.



У Микитівському районі Горлівки при атаці БПЛА-камікадзе поранено 15-річного підлітка.



З Новогродівки Червоноармійського району евакуйовано пораненого чоловіка. За яких саме обставин постраждав, не повідомляється.



У Горлівці пошкоджено вісім житлових домобудов у Микитівському та Центрально-Міському районах, об'єкт інфраструктури (ЛЕП). Також внаслідок атаки БПЛА-камікадзе знищено легковий автомобіль.