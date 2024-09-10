Армия РФ убила 3 человек и ранила 5 на Донетчине за сутки

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 9 сентября, атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате атак трое человек погибли, также известно о пяти раненых. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 9 сентября россияне убили 3 жителей Донецкой области: в Горняке, Щуровом и Клебан-Быке», — написал он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 5 человек получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2743 человека, получили травмы — 6003. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



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