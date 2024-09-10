Армія РФ вбила 3 людей і поранила 5 на Донеччині за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 9 вересня, атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок атак троє людей загинули, також відомо про п'ятьох поранених. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 9 вересня росіяни вбили 3 мешканців Донецької області: у Гірнику, Щуровому та Клебан-Бику», — написав він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 5 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 2743 особи, отримали травми — 6003. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що у групуванні «ДНР» заявили про поранення двох людей на окупованій території. У Микитівському районі Горлівки при атаці БПЛА-камікадзе поранено 15-річний підліток.