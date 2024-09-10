Армия РФ за сутки атаковала Кураховскую громаду: в Горняке есть жертвы и пострадавшие

В Кураховской громаде Донецкой области за минувшие сутки получили ранения два человека, известно о трех погибших. Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.



«За сутки ранены 2 человека, три человека погибли в Горняке. В течение суток враг продолжает обстрелы по населенным пунктам громады», — отметил он.



По словам Падуна, россияне атаковали город Горняк из ствольной артиллерии, есть прямое попадание в частный жилой дом и повреждены близлежащие дома (окна, фасад, кровля).



Кроме того, в полдень состоялся комбинированный обстрел центральной части и частного сектора города Курахово из РСЗО «Ураган» и ствольной артиллерии. Произошло возгорание 7 частных жилых домов и квартир в многоэтажках центральной части города.



Также во второй половине дня захватчики ударили по поселку Кураховка из ствольной артиллерии. Было попадание в частный жилой дом. Ночью под ударом оказалось село Анновка, повреждены высоковольтные электрические сети.



В течение суток происходили обстрелы окрестностей населенных пунктов Успеновского старостинского округа.



Ранее мы писали, что в Украинске Донецкой области российские военные убили 11 местных жителей. Об этом сообщил волонтер Сергей Наконечный на своей странице в Facebook. За город ведутся активные бои, и туда периодически заходят диверсионно-разведывательные группы оккупанта.