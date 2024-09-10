Армія РФ за добу атакувала Курахівську громаду: у Гірнику є жертви та постраждалі

У Курахівській громаді Донецької області за минулу добу дістали поранення дві людини, відомо про трьох загиблих. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



«В Гірнику за добу поранено 2 особи, троє людей загинули. Протягом доби ворог продовжує обстріл по населеним пунктам громади», — зазначив він.



За словами Падуна, росіяни атакували місто Гірник зі ствольної артилерії, є пряме влучання в житловий будинок, пошкоджені прилеглі будинки (вікна, фасад, покрівля).



Крім того, опівдні відбувся комбінований обстріл центральної частини та приватного сектору міста Курахове з РСЗВ «Ураган» та ствольної артилерії. Відбулося загоряння 7 приватних житлових будинків та квартир у багатоповерхівках центральної частини міста.



Також у другій половині дня загарбники вдарили по селищу Курахівка із ствольної артилерії. Було влучання в приватний будинок. Вночі під ударом виявилося село Ганівка, пошкоджено високовольтні електричні мережі.



Протягом доби відбувалися обстріли околиць населених пунктів Успенівського старостинського округу.



Раніше ми писали, що в Українській Донецькій області російські військові вбили 11 місцевих жителів. Про це повідомив волонтер Сергій Наконечний на своїй сторінці у Facebook. За місто ведуться активні бої і туди періодично заходять диверсійно-розвідувальні групи окупанта.