В Константиновке прозвучали взрывы: местные жители сообщают о «прилетах»

Около 11:00 во вторник, 10 сентября, в городе Константиновка Донецкой области прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

По словам местных жителей, «прилеты» были на Левобережье — в районе Хитрого рынка и больницы №5.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет.

Напомним, российские военные утром 5 сентября обстреляли Константиновку. В результате обстрела 1 человек погиб и 2 ранены. Сообщалось, что на город сбросили две управляемые авиационные бомбы, также был обстрел из артиллерии.