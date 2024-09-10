У Костянтинівці пролунали вибухи: місцеві жителі повідомляють про «прильоти»

Близько 11:00 у вівторок, 10 вересня, у місті Костянтинівка Донецької області пролунало кілька вибухів. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

За словами місцевих жителів, «прильоти» були на Лівобережжі — у районі Хитрого ринку та лікарні №5.

Офіційної інформації про постраждалих та руйнування на цю годину немає.

Нагадаємо, російські військові вранці 5 вересня обстріляли Костянтинівку. Внаслідок обстрілу 1 особа загинула та 2 поранені. Повідомлялося, що на місто скинули дві керовані авіаційні бомби, також був обстріл з артилерії.