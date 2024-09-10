Росіяни атакували Покровськ: мешканці частково залишилися без газу

У вівторок, 10 вересня, у Покровську внаслідок обстрілу було пошкоджено газорозподільну станцію. Без газопостачання залишилося 28 тисяч абонентів Покровської громади. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Як зазначається, обстріл стався о 10.40.



«Зараз без газопостачання залишилося майже 28 тисяч абонентів, 23 тисячі з яких — жителі Покровська, решта 5 — жителі Родинського», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що у Костянтинівці місцеві жителі повідомляють про вибухи.