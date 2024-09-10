Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Росіяни атакували Покровськ: мешканці частково залишилися без газу

10 вересня 2024, 14:58

Росіяни атакували Покровськ: мешканці частково залишилися без газу

У вівторок, 10 вересня, у Покровську внаслідок обстрілу було пошкоджено газорозподільну станцію. Без газопостачання залишилося 28 тисяч абонентів Покровської громади. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Як зазначається, обстріл стався о 10.40.

«Зараз без газопостачання залишилося майже 28 тисяч абонентів, 23 тисячі з яких — жителі Покровська, решта 5 — жителі Родинського», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Костянтинівці місцеві жителі повідомляють про вибухи.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Покровськ
Події
Війна Обстріл

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:22
В окупованому Донецьку чоловік ударив ножем поліцейського: його затримано
10:51
Війська РФ просунулися біля Покровська, Курахового та Вугледару — DeepState
23:15
Головне за день: Армія РФ захопила Водяне. Вбивство людей в Українську
22:35
«ДНР»: Підлітка поранено в окупованій Горлівці через атаку дрона
20:50
Угруповання «ДНР» заточило в колонію на 29 років українського військовополоненого
13:12
Росія різко зменшила темпи наступу під Покровськом
11:40
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:20
Населені пункти Донецької області 17 разів зазнали російських обстрілів за добу
08:23
Російські війська захопили ще одне село на Донеччині
22:00
Головне за день: Удар по Миколаївці. Освіта для дітей-переселенців
16:59
На окупованій Луганській області загарбники шукають винних у пожежах
00:46
Росіяни окупували ще одне село у Покровському районі — DeepState
23:52
Головне за день: Нові докази розстрілів полонених. РФ атакувала Павлоград
22:00
На околиці Донецька під обстрілом постраждали кілька людей
20:37
«Парти героїв» у Мелітополі, комунальні проблеми у Донецьку, кадри із Соледара: дайджест з окупації ►
19:44
Ще одного мешканця окупації затримали нібито за переказ грошей «Азову»
11:58
Військові РФ намагаються захопити Вугледар та Курахове з метою розтягнути сили ЗСУ
23:05
Головне за день: Путін назвав основну мету РФ в Україні. У Покровську закривається залізниця
20:12
Донеччанам обіцяють перерахунок за неякісну воду, але не усунення проблеми
12:59
Окупанти визнали, що не розмінували ліси поблизу Сєвєродонецька
усі новини
17:58
Прямо в момент пусків: ЗСУ знищили важку вогнеметну систему «Сонцепек» біля Часового Яру
17:39
Українська армія відбила у військ РФ позиції поблизу Сіверська на Донеччині – ISW
17:17
Прем`єр розповів, скільки сімей одержали житло за програмою «єВідновлення»
16:45
Російська армія вдарила по Краматорську: над містом піднявся дим
16:31
Байден обговорить з прем`єром Британії дозвіл ЗСУ на удари по РФ далекобійною зброєю
16:10
Засуджених у Росії українців хочуть відправляти на батьківщину відбувати термін
15:59
У Костянтинівці буде призупинено подачу води: дата і причина
15:22
В окупованому Донецьку чоловік ударив ножем поліцейського: його затримано
15:11
Війська РФ вдарили по селу в Покровському районі: загинув чоловік
14:58
Росіяни атакували Покровськ: мешканці частково залишилися без газу
14:40
У Лимані залишається понад 4000 осіб і одна дитина — МВА
13:14
Війська РФ почали бити по Краматорську авіабомбами
12:19
У Костянтинівці пролунали вибухи: місцеві жителі повідомляють про «прильоти»
11:59
Армія РФ за добу атакувала Курахівську громаду: у Гірнику є жертви та постраждалі
11:26
Окупанти атакують прифронтове Невське, в селі залишається 17 цивільних — Лисогор
11:20
Україна використовує таємничі американські дрони «Привид Фенікса» — ЗМІ
10:51
Війська РФ просунулися біля Покровська, Курахового та Вугледару — DeepState
10:35
Росіяни пошкодили шахту на Донеччині: одна людина постраждала
10:25
Армія РФ 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області за добу, є жертви та руйнування
10:23
Сили ППО вночі збили 38 ударних дронів-камікадзе — Повітряні сили
усі новини
ВІДЕО
Знищений «Сонцепек» біля Часового Яру. Фото: кадр із відео Прямо в момент пусків: ЗСУ знищили важку вогнеметну систему «Сонцепек» біля Часового Яру
10 вересня, 17:58
Уламки збитого безпілотника потрапили в багатоповерхівку під Москвою. Фото: Baza Дрони масовано атакували Підмосков'я та ще кілька регіонів РФ
10 вересня, 08:56
Порятунок жителів Мирнограду та Гродівки. Фото: кадр із відео Поранені пройшли 10 км: поліцейські під обстрілами росіян врятували мешканців Мирнограду та Гродівки на Донеччині
09 вересня, 17:07
Пожежники загасили пожежу у місті Курахове. Фото: ДСНС Удар по Кураховому з РСЗВ та артилерії: рятувальники ліквідували велику пожежу
09 вересня, 15:48
Пам'ятник Миколі Леонтовичу у Покровську перевезуть до Вінниці. Фото: Суспільне Донбас З прифронтового Покровська перевезуть пам'ятники Тарасу Шевченку та Миколі Леонтовичу
09 вересня, 14:41
Росія продовжує атакувати Україну. Фото: Володимир Зеленський РФ застосувала проти України понад 800 авіабомб і майже 300 дронів за тиждень — Зеленський
08 вересня, 12:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір