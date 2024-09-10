Российская армия ударила по Краматорску: под ударом оказалась промзона города

10 сентября около 16:00 российские войска нанесли удар по Краматорску. Об этом сообщили местные жители.
После взрывов над городом поднялся дым. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения российской авиацией средств поражения в прифронтовых областях.
Обновлено 18:35: Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что под ударом оказалась промзона города.
Обошлось без пострадавших. Устанавливаются последствия разрушений.
Напомним, что оккупанты начали авиабомбами бить по Краматорску.
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