Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Российская армия ударила по Краматорску: под ударом оказалась промзона города

10 сентября 2024, 16:45

Российская армия ударила по Краматорску: под ударом оказалась промзона города

Дым над Краматорском после российского удара. Фото: соцсети Дым над Краматорском после российского удара. Фото: соцсети

10 сентября около 16:00 российские войска нанесли удар по Краматорску. Об этом сообщили местные жители.

После взрывов над городом поднялся дым. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения российской авиацией средств поражения в прифронтовых областях.

Обновлено 18:35: Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что под ударом оказалась промзона города.

Обошлось без пострадавших. Устанавливаются последствия разрушений.

Напомним, что оккупанты начали авиабомбами бить по Краматорску.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Краматорск
Организации
Армия РФ
Прочее
Война Обстрел Дым

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:17
«Это точно плохая новость»: на оккупированной Донетчине россияне построят новую железнодорожную ветку
15:22
В оккупированном Донецке мужчина ударил ножом «полицейского»: его задержали
10:51
Войска РФ продвинулись возле Покровска, Курахово и Угледара — DeepState
23:15
Главное за день: Армия РФ захватила Водяное. Убийство людей в Украинске
22:35
«ДНР»: Подросток ранен в оккупированной Горловке из-за атаки дрона
20:50
Группировка «ДНР» заключила в колонию на 29 лет украинского военнопленного
13:12
Россия резко сбавила темпы наступления под Покровском
11:40
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
10:20
Населенные пункты Донецкой области 17 раз подверглись российским обстрелам за сутки
08:23
Российские войска захватили еще одно село в Донецкой области
22:00
Главное за день: Удар по Николаевке. Образование для детей-переселенцев
16:59
На оккупированной Луганской области захватчики ищут виновных в пожарах
00:46
Россияне оккупировали еще одно село в Покровском районе — DeepState
23:52
Главное за день: Новые доказательства расстрелов пленных. РФ атаковала Павлоград
22:00
На окраине Донецка под обстрелом пострадали несколько человек
20:37
«Парты героев» в Мелитополе, коммунальные проблемы в Донецке, кадры из Соледара: дайджест из оккупации ►
19:44
Еще одного жителя оккупации задержали якобы за перевод денег «Азову»
11:58
Военные РФ пытаются захватить Угледар и Курахово с целью растянуть силы ВСУ
23:05
Главное за день: Путин назвал основную цель РФ в Украине. В Покровске больше не едут поезда
20:12
Жителям Донецка обещают перерасчет за некачественную воду, но не устранение проблемы
все новости
20:17
«Это точно плохая новость»: на оккупированной Донетчине россияне построят новую железнодорожную ветку
19:40
Российские оккупанты установили свой флаг на детсаду в центре Гродовки под Покровском
17:58
Прямо в момент пусков: ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» возле Часов Яра
17:39
Украинская армия отбила у войск РФ позиции вблизи Северска на Донетчине – ISW
17:12
Премьер рассказал, сколько семей получили жилье по программе «єВідновлення»
16:45
Российская армия ударила по Краматорску: под ударом оказалась промзона города
16:31
Байден обсудит с премьером Британии разрешение ВСУ на удары по РФ дальнобойным оружием
16:10
Осужденных в России украинцев хотят отправлять на родину отбывать срок
15:59
В Константиновке будет приостановлена подача воды: дата и причина
15:22
В оккупированном Донецке мужчина ударил ножом «полицейского»: его задержали
15:11
Войска РФ ударили по селу в Покровском районе: погиб мужчина
14:58
Россияне атаковали Покровск: жители частично остались без газа
14:40
В Лимане остается более 4000 человек и один ребенок — ГВА
13:14
Войска РФ начали бить по Краматорску авиабомбами
12:19
В Константиновке прозвучали взрывы: местные жители сообщают о «прилетах»
11:59
Армия РФ за сутки атаковала Кураховскую громаду: в Горняке есть жертвы и пострадавшие
11:26
Оккупанты атакуют прифронтовое Невское, в селе остается 17 гражданских — Лысогор
11:20
Украина использует таинственные американские дроны «Призрак Феникса» — СМИ
10:51
Войска РФ продвинулись возле Покровска, Курахово и Угледара — DeepState
10:35
Россияне повредили шахту на Донетчине: один человек пострадал
все новости
ВИДЕО
Флаг российских оккупантов в центре Гродовки под Покровском. Фото: кадр из видео Российские оккупанты установили свой флаг на детсаду в центре Гродовки под Покровском
10 сентября, 19:40
Уничтоженный «Солнцепек» возле Часов Яра. Фото: кадр из видео Прямо в момент пусков: ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» возле Часов Яра
10 сентября, 17:58
Обломки сбитого беспилотника попали в многоэтажку под Москвой. Фото: Baza Дроны массированно атаковали Подмосковье и еще несколько регионов РФ
10 сентября, 08:56
Спасение жителей Мирнограда и Гродовки. Фото: кадр из видео Раненые прошли 10 км: полицейские под обстрелами россиян спасли жителей Мирнограда и Гродовки на Донетчине
09 сентября, 17:07
Пожарные потушили пожар в городе Курахово. Фото: ГСЧС Удар по Курахово из РСЗО и артиллерии: спасатели ликвидировали крупный пожар
09 сентября, 15:48
Памятник Николаю Леонтовичу в Покровске перевезут в Винницу. Фото: Суспільне Донбас Из прифронтового Покровска перевезут памятники Тарасу Шевченко и Николаю Леонтовичу
09 сентября, 14:41
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор