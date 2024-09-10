Російська армія вдарила по Краматорську: під обстрілом опинилась промзона міста

10 вересня близько 16:00 російські війська завдали удару по Краматорську. Про це повідомили місцеві мешканці.
Після вибухів над містом піднявся дим. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування російською авіацією засобів ураження у прифронтових областях.
Оновлено 18:35: Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що під ударом опинилась промзона міста.
Обійшлося без постраждалих. Встановлюються наслідки руйнувань.
Нагадаємо, що окупанти почали авіабомбами бити по Краматорську.
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