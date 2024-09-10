Войска РФ начали бить по Краматорску авиабомбами

Российские военные начали атаковать Краматорск авиабомбами. Это следует из сводки полиции Донецкой области за минувшие сутки.

Отмечается, что Краматорск российские силы атаковали двумя авиабомбами ФАБ-250 с модулями УМПК — есть повреждения на территории промышленного объекта.

В Краматорском районе двумя аналогичными авиабомбами с модулями УМПК россияне атаковали Щурово. Там погиб мирный житель, еще один ранен, повреждены 8 частных домов и 5 авто.

В Предтечино ударом бомбы ФАБ-250 с модулем УМПК повреждено 5 частных домов, говорится в сообщении полиции.

Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки, 9 сентября, атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате атак трое человек погибли, также известно о пяти раненых.