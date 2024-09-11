Из-за подрыва железнодорожных путей в Белгородской области РФ с рельсов сошел поезд

В Белгородской области России поезд сошёл с рельсов из-за подрыва железнодорожных путей. Фото: Baza

Поезд сошел с рельсов в Белгородской области России после «незаконного вмешательства в работу транспорта». Об этом утром 11 сентября сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.



По его словам, это произошло в Новооскольском городском округе. С путей сошел локомотив и нескольких пустых вагонов грузового состава. Пострадавших нет.



«Проходящие через этот участок пассажирские поезда направлены в объезд. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — написал Гладков в соцсети.



Обновлено: По словам источников российского издания Baza, грузовой поезд, следовавший из Батайска в Старый Оскол, наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсой.



В результате взрыва с путей сошли электровоз и около 10 пустых вагонов (всего в поезде их было 58).

На месте работают сотрудники спецслужб. Сейчас они обследуют железнодорожное полотно на наличие других СВУ.



Напомним, в ночь на 10 сентября беспилотники массированно атаковали Подмосковье и еще несколько областей Российской Федерации.