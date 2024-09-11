Через підрив залізничної магістралі у Бєлгородській області РФ з рейок зійшов поїзд

У Бєлгородській області Росії поїзд зійшов з рейок через підрив залізничної магістралі. Фото: Baza

Потяг зійшов із рейок у Бєлгородській області Росії після «незаконного втручання у роботу транспорту». Про це вранці 11 вересня повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

За його словами, це сталося у Новооскольському міському окрузі. З рейок зійшов локомотив і кілька порожніх вагонів вантажного потягу. Постраждалих немає.

«Переїздні через цю ділянку пасажирські поїзди направлені в об'їзд. Інформація про наслідки уточнюється. Оперативні служби працюють на місці», — написав Гладков у соцмережі.

Оновлено: За словами джерел російського видання Baza, вантажний поїзд, що прямував з Батайська до Старого Осколу, наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейкою.

Внаслідок вибуху з колій зійшли електровоз та близько 10 порожніх вагонів (загалом у поїзді їх було 58).

На місці діють працівники спецслужб. Наразі вони обстежують залізничне полотно на наявність інших СВП.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня безпілотники масовано атакували Підмосков'я та ще кілька областей Російської Федерації.