Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Через підрив залізничної магістралі у Бєлгородській області РФ з рейок зійшов поїзд

11 вересня 2024, 09:25

Через підрив залізничної магістралі у Бєлгородській області РФ з рейок зійшов поїзд

У Бєлгородській області Росії поїзд зійшов з рейок через підрив залізничної магістралі. Фото: Baza У Бєлгородській області Росії поїзд зійшов з рейок через підрив залізничної магістралі. Фото: Baza

Потяг зійшов із рейок у Бєлгородській області Росії після «незаконного втручання у роботу транспорту». Про це вранці 11 вересня повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

За його словами, це сталося у Новооскольському міському окрузі. З рейок зійшов локомотив і кілька порожніх вагонів вантажного потягу. Постраждалих немає.

«Переїздні через цю ділянку пасажирські поїзди направлені в об'їзд. Інформація про наслідки уточнюється. Оперативні служби працюють на місці», — написав Гладков у соцмережі.

Оновлено: За словами джерел російського видання Baza, вантажний поїзд, що прямував з Батайська до Старого Осколу, наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейкою.

Внаслідок вибуху з колій зійшли електровоз та близько 10 порожніх вагонів (загалом у поїзді їх було 58).

На місці діють працівники спецслужб. Наразі вони обстежують залізничне полотно на наявність інших СВП.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня безпілотники масовано атакували Підмосков'я та ще кілька областей Російської Федерації.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія Аварія Поїзд Бєлгородська область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:40
Костянтинівка: Дві жінки загинули внаслідок обстрілу міста сьогодні вдень
12:20
«Я співпрацював із ФСБ із 2014 року!»: колишнього «мера» Макіївки судять за мародерство у Москві
10:53
Минулої доби армія РФ 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області: дві людини загинули
09:58
Російські військові просунулися біля Маринівки, в Українську та на околицях — DeepState
07:32
В Україну повернули ще шістьох дітей, у тому числі з окупованого Криму
23:45
Головне за день: РФ просунулась на Донеччині. Путін перекинув війська у Курську область
22:12
В Єнакієвому окупанти затримали дівчину-підлітка, яка прикурила цигарку від «Вічного вогню»
20:17
«Це точно погана новина»: на окупованій Донеччині росіяни збудують нову залізничну гілку
15:22
В окупованому Донецьку чоловік ударив ножем поліцейського: його затримано
10:51
Війська РФ просунулися біля Покровська, Курахового та Вугледару — DeepState
23:15
Головне за день: Армія РФ захопила Водяне. Вбивство людей в Українську
22:35
«ДНР»: Підлітка поранено в окупованій Горлівці через атаку дрона
20:50
Угруповання «ДНР» заточило в колонію на 29 років українського військовополоненого
13:12
Росія різко зменшила темпи наступу під Покровськом
11:40
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:20
Населені пункти Донецької області 17 разів зазнали російських обстрілів за добу
08:23
Російські війська захопили ще одне село на Донеччині
22:00
Головне за день: Удар по Миколаївці. Освіта для дітей-переселенців
16:59
На окупованій Луганській області загарбники шукають винних у пожежах
00:46
Росіяни окупували ще одне село у Покровському районі — DeepState
усі новини
12:40
Костянтинівка: Дві жінки загинули внаслідок обстрілу міста сьогодні вдень
12:33
Армія РФ вдарила по Добропіллю: є постраждала
12:20
«Я співпрацював із ФСБ із 2014 року!»: колишнього «мера» Макіївки судять за мародерство у Москві
12:10
У Костянтинівці пролунали вибухи: більша частина міста залишилася без світла
11:30
У Костянтинівці через вчорашній обстріл пошкоджено залізницю
10:59
ЗСУ знищили російських операторів дронів та склад боєприпасів на Покровському напрямку
10:53
Минулої доби армія РФ 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області: дві людини загинули
09:58
Російські військові просунулися біля Маринівки, в Українську та на околицях — DeepState
09:49
РФ обстріляла Україну ракетами та дронами: ППО збила 20 цілей
09:25
Через підрив залізничної магістралі у Бєлгородській області РФ з рейок зійшов поїзд
07:32
В Україну повернули ще шістьох дітей, у тому числі з окупованого Криму
23:45
Головне за день: РФ просунулась на Донеччині. Путін перекинув війська у Курську область
23:24
Українські десантники зірвали штурм російських військ на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
22:44
У Росії заявили про початок «масштабного контрнаступу» у Курській області
22:12
В Єнакієвому окупанти затримали дівчину-підлітка, яка прикурила цигарку від «Вічного вогню»
21:43
У відповідь на передачу Росії балістичних ракет: США ввели санкції проти Ірану
20:17
«Це точно погана новина»: на окупованій Донеччині росіяни збудують нову залізничну гілку
19:40
Російські окупанти встановили свій прапор на дитсадку в центрі Гродівки під Покровськом
17:58
Прямо в момент пусків: ЗСУ знищили важку вогнеметну систему «Сонцепек» біля Часового Яру
17:39
Українська армія відбила у військ РФ позиції поблизу Сіверська на Донеччині – ISW
усі новини
ВІДЕО
ЗСУ розповіли про успіхи на Покровському напрямку. Фото: скріншот ЗСУ знищили російських операторів дронів та склад боєприпасів на Покровському напрямку
11 вересня, 10:59
Наслідки удару по місцю скупчення російських штурмовиків на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники зірвали штурм російських військ на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
10 вересня, 23:24
Прапор російських окупантів у центрі Гродівки під Покровськом. Фото: кадр із відео Російські окупанти встановили свій прапор на дитсадку в центрі Гродівки під Покровськом
10 вересня, 19:40
Знищений «Сонцепек» біля Часового Яру. Фото: кадр із відео Прямо в момент пусків: ЗСУ знищили важку вогнеметну систему «Сонцепек» біля Часового Яру
10 вересня, 17:58
Уламки збитого безпілотника потрапили в багатоповерхівку під Москвою. Фото: Baza Дрони масовано атакували Підмосков'я та ще кілька регіонів РФ
10 вересня, 08:56
Порятунок жителів Мирнограду та Гродівки. Фото: кадр із відео Поранені пройшли 10 км: поліцейські під обстрілами росіян врятували мешканців Мирнограду та Гродівки на Донеччині
09 вересня, 17:07
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір