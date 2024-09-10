Дроны массированно атаковали Подмосковье и еще несколько регионов РФ

Обломки сбитого беспилотника попали в многоэтажку под Москвой. Фото: Baza

В России сразу несколько областей в ночь на 10 сентября подверглись атаке с применением беспилотников. Российская сторона, в частности, заявляет об «отражении» воздушного нападения под Москвой, где произошли пожары в домах и фиксируется возгорание в аэропорту «Жуковский». Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и российские СМИ.

Мэр российской столицы заявил о дроновой атаке около половины третьего ночи по местному времени. Сначала он утверждал о сбитии дрона самолетного типа в городском округе Люберцы.

Позже «география» работы ПВО расширилась на Раменское (там расположен аэропорт «Жуковский»), Подольск, Коломну, городской округ Домодедово (район международного аэропорта).

Отмечается, что работа всех московских аэропортов была приостановлена из-за атаки дронов — был введен план «Ковер»: самолеты не принимали на посадку и заморозили взлет.

Как утверждают власти Московской области, всего ПВО сбило «14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна». Также российские чиновники заявили о работах по устранению последствий падения якобы обломков сбитого беспилотника в районе аэропорта «Жуковский» (Раменское). Но в сети появились кадры, как из-за взрыва якобы пострадала взлетно-посадочная полоса, и в районе аэродрома произошел пожар.

В городе Раменское на фоне работы ПВО произошло падение беспилотников на три многоэтажки: на Спортивном проезде, на улицах Высоковольтной и Фабричной. Из-за этого в домах произошли пожары.

Власти заявили утром, что «по уточненным данным, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека... Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, эта информация не подтвердилась)».

Сегодня утром Министерство обороны РФ сообщило, что 144 украинских беспилотника за ночь уничтожены силами ПВО над территорией России.

По информации ведомства, 72 БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, 20 — над территорией Московской области, 14 — над территорией Курской области, 13 — над территорией Тульской области, восемь — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Калужской области, пять — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области.