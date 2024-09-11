За прошедшие сутки армия РФ 14 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области: два человека погибли

Последствия российских обстрелов в одном из населённых пунктов Донецкой области за прошедшие сутки. Фото: ОВА

Населенные пункты Донецкой области в течение минувших суток 14 раз подвергались российским обстрелам. В результате два человека погибли, один ранен. Об этом по состоянию на утро 11 сентября сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Курахово обстрелян частный сектор; в Горняке погибли 2 человека. В Криворожской громаде повреждены 2 предприятия. В Доброполье 1 человек ранен, повреждены 11 домов, 2 предприятия, админздание и социальный объект. В Мирнограде повреждены частные дома и админздания.

Краматорский район. В Торском Лиманской громады поврежден дом. В Константиновке повреждены 2 инфраструктурных объекта.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 13 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. Торецкая громада подверглась четырем авиаударам управляемыми авиабомбами.

С линии фронта эвакуировано 1733 человека, в том числе 154 ребенка, сообщил начальник ОВА.