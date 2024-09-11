Минулої доби армія РФ 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області: дві людини загинули

Наслідки російських обстрілів в одному з населених пунктів Донецької області минулої доби. Фото: ОВА

Населені пункти Донецької області протягом минулої доби 14 разів зазнавали російських обстрілів. В результаті дві людини загинули, одна поранена. Про це станом на ранок 11 вересня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Кураховому обстріляно приватний сектор; у Гірнику загинули двоє людей. У Криворізькій громаді пошкоджено 2 підприємства. У Добропіллі 1 особа поранена, пошкоджено 11 будинків, 2 підприємства, адмінбудівлю та соціальний об'єкт. У Мирнограді пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлі.

Краматорський район. У Торському Лиманської громаді пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 13 приватних будинків, багатоповерхівку та промислову будівлю. Торецька громада зазнала чотирьох авіаударів керованими авіабомбами.

З лінії фронту евакуйовано 1733 особи, у тому числі 154 дитини, повідомив начальник ОВА.