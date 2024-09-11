В Константиновке из-за вчерашнего обстрела повреждена железная дорога

Во вторник, 10 сентября, в 11:20 российские оккупанты обстреляли город Константиновка Донецкой области. Удары пришлись по двум районам города, в результате чего повреждена линия электросети ДТЭК и железнодорожное полотно АО «Укрзализныця». Об этом утром 11 сентября сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что в результате обстрелов пострадавших нет.

В ГВА также заявили, что в течение суток под российскими обстрелами также находились поселки Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Нелиповка, Предтечино, Ступочки, Николаевка, Веролюбовка, Марково, Майское (попадания по ранее разрушенным домам, огородам, полям, дорогам, лесополосам).

В результате обстрела поврежден частный дом в Веролюбовке.

Информация о пострадавших не поступала, отметили в ГВА.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что во вторник, 10 сентября, в городе Константиновка Донецкой области прогремело несколько взрывов.