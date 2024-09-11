У Костянтинівці через вчорашній обстріл пошкоджено залізницю

У вівторок, 10 вересня, об 11:20 російські окупанти обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Удари було здійснено по двох районах міста, внаслідок чого пошкоджено лінію електромережі ДТЕК та залізничне полотно АТ «Укрзалізниця». Про це вранці 11 вересня повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждалих немає.

У МВА також заявили, що протягом доби під російськими обстрілами також знаходилися селища Біла Гора, Олександро-Шультине, Дилиївка, Нелипівка, Предтечине, Ступочки, Миколаївка, Веролюбівка, Маркове, Травневе (влучення по раніше зруйнованим будинкам, городам, полям, дорогам, лісосмугам).

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок у Веролюбівці.

Інформація про постраждалих не надходила, зазначили у МВА.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що у вівторок, 10 вересня, у місті Костянтинівка Донецької області пролунали вибухі.